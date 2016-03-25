كارتر: مقتل الرجل الثاني في داعش بسوريا

أعلن وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر عن مقتل المسؤول المالي في تنظيم داعش بغارة أميركية في سوريا، مؤكدا أن أميركا قتلت عددا من كبار قادة التنظيم المتطرف هذا الأسبوع.

وأضاف كارتر خلال مؤتمر صحافي في واشنطن أنه ناقش مع ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان استمرار التعاون في محاربة الإرهاب. وتابع "أكدت للأمير محمد بن سلمان استمرار التعاون مع دول الخليج لمحاربة الإرهاب".

وأكد وزير الدفاع الأميركي أنه اتفق مع الأمير محمد بن سلمان على تشكيل مجلس أميركي خليجي ينسق محاربة الإرهاب.

وأوضح أن مقتل الرجل الثاني في داعش سيضعف قدراته الميدانية.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه قناة "أن بي سي" الأميركية التلفزيونية أن الولايات المتحدة قتلت عبدالرحمن القادولي، الذي يعتبر الرجل الثاني في تنظيم "داعش" خلال غارة جوية في سوريا.

كما أعلن الموقع الإخباري "ديلي بيست" أيضا مقتل القادولي، الذي قال إنه كان على وشك أن يصبح الرجل الثاني في التنظيم.