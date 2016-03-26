بروكسل.. الشرطة تفشل بانتزاع اعتراف من صلاح عبد السلام

فشلت الشرطة البلجيكية في انتزاع اعترافات من المتهم الرئيس لهجمات باريس صلاح عبد السلام حيث عرضوا عليه صور انتحاريي بروكسل فنفى معرفته بهم، على ما أفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وأضافت الصحيفة، أنها نشرت تقريرها بناء على تفاصيل جلسة استجواب مدتها ساعتين في التاسع عشر من مارس، وهو الاستجواب الوحيد الذي خضع له عبد السلام، في الفترة الفاصلة بين اعتقاله وتنفيذ الهجمات في بروكسل.

وقالت الصحيفة الفرنسية، إن المحققين مع عبد السلام، ركزوا بشكل مكثف على أحداث باريس أكثر من تركيزهم على احتمال وقوع هجمات إرهابية أخرى.

بدورها الواشنطن بوست كشفت عن أن جلسة خاصة للبرلمان البلجيكي عقدت لاستجواب مسؤولين أمنيين كبار عن الهفوات الأمنية.

ونقلت عن محامي عبد السلام أن موكله قد يمتلك معلومات يمكن أن تجنب اوروبا هجمات إرهابية جديدة، إلا أن المحققين تذرعوا بالتأخير الذي حدث نتيجة العلاج الذي تلقاه عبد السلام أثر إصابته أثناء اعتقاله.