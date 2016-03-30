قبرص تطلب تمديد توقيف خاطف الطائرة المصرية

قرر القضاء القبرصي ايداع الرجل الذي خطف الطائرة التابعة لشركة مصر للطيران قيد الحجز الاحتياطي لثمانية ايام خلال اول مثول له امام المحكمة اليوم.



وابلغت الشرطة القبرصية المحكمة في لارنكا بان المصري سيف الدين محمد مصطفى البالغ من العمر 58 عاما يواجه تهم الخطف، والسلوك المتهور الذي ينطوي على تهديد وكلها مخالفة لقانون مكافحة الارهاب إلا ان المحكمة لم توجه اي اتهامات رسمية قبل الجلسة المقبلة.

المتهم الذي لم يدلي بأي أقوال أمام المحكمة رفع شارة النصر أمام الصحافيين أثناء مغادرة سيارة الشرطة التي تقله من مقر المحكمة على مسافة كلم من مطار لارنكا حيث هبطت الطائرة المخطوفة.

