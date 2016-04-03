إعادة افتتاح مطار بروكسل جزئيا تحت إجراءات أمنية مشددة

تعيد السلطات البلجيكية افتتاح مطار بروكسل جزئيا أمام المسافرين تحت إجراءات أمنية مشددة وذلك بعد أسبوعين من الهجمات الإرهابية التي استهدفت المطار.

واوضح المدير التنفيذي في مطار بروكسل، أرنو فيست، أنه سيتم إعادة تسيير الرحلات تدريجيا، على أن يتم تسيير ثلاث رحلات اليوم إلى أثينا باليونان وفارو بالبرتغال وتورينو في إيطاليا.



وأضاف فيست أنه سيتم استيعاب نحو ثمانمئة راكب في الساعة خلال الايام القليلة المقبلة، إلا أنه أكد بأن المطار لن يشهد الحركة الاعتيادية له حتى يونيو او يوليو المقبل.



مضيفا أن الإجراءات الأمنية الجديدة ستشمل تدابير أمنية على مداخل المطار ومناطق استقبال المسافرين.



وقال المتحدث باسم الشرطة البلجيكية أن الركاب سيخضعون لعمليات تفتيش قبل دخول المبنى.



كما سيتم التحقق من وثائق المسافرين وحقائبهم قبل دخولهم إلى المبنى.



واضاف المتحدث أن رجال من عناصر الأمن سيجولون مبنى المطار في جميع الأوقات، بالإضافة إلى إجبار كافة السيارات إلى مغادرة المطار بعد إيصال المسافرين إلى مبنى المطار.



وقال المتحدث أنه في الايام الأولى لن يسمح إلا لسيارات الأجرة والمواصلات العامة الدخول إلى المطار.