غداً بدء تطبيق اتفاق إعادة اللاجئين من اليونان لتركيا

يبدأ غدا تطبيق الإتفاق الأوروبي التركي لإعادة اللاجئين من اليونان إلى تركيا، هذا الاتفاق ومنذ إعلانه يتعرض لوابل من الانتقاد من منظمات أممية وحقوقية تراه انتهاكا لحقوق الإنسان.

ورغم ترحيب الحكومات التركية والأوروبية بالاتفاق، إلا أن مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قال إنه يفتقر للضمانات القانونية. أما منظمة العقو الدولية فكانت أعنف في انتقاداتها للاتفاق الاوروبي . حيث وصفته بالصفعة التاريخية لحقوق الإنسان والانتهاك الصارخ لقوانين الاتحاد الاوروبي والقوانين الدولية واتفاقية اللاجئين العالمية.



العفو الدولية ذهبت أبعد من ذلك واعتبرت تركيا أصلا بلدا غير آمن لاستقبال اللاجئين واتهمتها بإعادة نحو 100 لاجئ سوري إلى بلادهم قسرا في الاونة الاخيرة وذلك يشير إلى ثغرات خطيرة في الاتفاق بحسب المنظمة.

اتهامات رفضتها تركيا مؤكدة التزامها بسياسة الباب المفتوح التي تنتهجها منذ بدء النزاع السوري.

هذه الانتقادات لم تغير واقعا على الأرض حتى الآن ينتظر أن ينقل نحو 750 لاجئ دخل اليونان بصورة غير قانونية إلى تركيا خلال الأيام القليلة المقبلة.. ومقابل كل واحد من هؤلاء سوري سيقبل الاتحاد الأوروبي لاجئا من المخيمات التركية.



اتفاق يأمل المجتمع الدولي من خلاله في ثني اللاجئين السوريين عن العبور الى اليونان في قوارب مهربين وتشجيعهم على البقاء في المخيمات التركية القانونية للحصول على فرصة استقبالهم في اوروبا بشكل منظم.