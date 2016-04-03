واشنطن بوست: داعش يواجه أزمة سيولة غير مسبوقة

قال مسؤولو مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة في حديث لصحيفة واشنطن بوست، إن الحملة التي تقودها واشنطن ضد داعش تضع ضغوطاً مالية على التنظيم الذي بات يواجه أزمة سيولة غير مسبوقة في المناطق التي يسيطر عليها، خاصةً بعد أن استهدفت الغارات الجوية منشآت النفط، ما قلل إنتاجه إلى الثلث تقريباً وقلص الإيرادات العامة بنسبة تصل إلى 50%.



وأضاف المسؤولون الأميركيون، أنهم وللمرة الأولى يمتلكون أدلةً واضحة على تأثير الضغوط المالية على قيادة داعش، حيث أفادت التقارير عن اشتباكات بين كبار القادة بسبب الفساد وسوء الإدارة والسرقة، وبالفعل فإن ضرب مؤسسات التنظيم المالية كالبنوك وغيرها من مستودعات العملة الصعبة، ترك أثراً عميقاً على قدرة داعش على دفع رواتب مقاتليه أو تنفيذ العمليات الإرهابية، حيث أجبر نقص السيولة النقدية التنظيم على قطع أجور العديد من المجندين العراقيين والسوريين إلى النصف، حتى أن بعض الوحدات المقاتلة لم تتلق رواتب منذ شهور، فضلاً عن فرضهم ضرائبَ ورسوماً عالية جداً في مناطق سيطرته.