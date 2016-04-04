الخارجية الروسية تقترح تأجيل النقاش حول مصير الأسد

اقترحت الخارجية الروسية تأجيل المناقشات حول مصير الأسد، معتبرة ان المطالبة برحيل الأسد تحد من فرص الحل السياسي في سوريا..

هذا وكانت مسؤولة في المعارضة السورية أعربت عن قلقها من "الغموض الاميركي" حيال المرحلة الانتقالية ومستقبل الأسد منها، وأضافت بسمة قضماني عضو وفد اللجنة العليا للمفاوضات في جنيف إن المعارضة لا تعرف ماذا تناقش الولايات المتحدة مع موسكو، مشيرة إلى انها تنتظر الحصول على تأكيد بأن واشنطن ترفض اي تواجد للاسد في مستقبل سوريا.

وقالت قضماني إنه في حال واصل الروس القول أن الاسد يجب ان يستمر في الحكم، فلن يكون هناك حل في سوريا.



