اليمن.. رئيس الوزراء ونائب الرئيس يؤديان اليمين الدستورية

أدى أحمد عبيد بن دغر، رئيس الحكومة اليمنية الجديد اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعد يوم من تعيينه خلفاً لخالد بحاح.

كما أدى الفريق علي محسن الأحمر، اليمين الدستورية أمام هادي، نائباً لرئيس البلاد، حسب وكالة سبأ الرسمية.

ووفق الوكالة، هنأ الرئيس اليمني، كلا من الأحمر وبن دغر بموقعهما القياديين الجديدين، من جانبهما عبر الأحمر وبن دغر عن شكرهما لهادي للثقة التي منحت لهما، مؤكديْن بذل الجهود المضاعفة لتحقيق تطلعات الشعب اليمني.

اعفى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس ورئيس الوزراء خالد بحاح من منصبيه ,وتعينه مستشارا للرئيس.



وأوضحت الرئاسة في بيان أسباب إعفاء بحاح من منصبيه ، وذلك نتيجةً للإخفاق الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية والأمنية بحسب البيان.

البيان الرئاسي أضاف أن تعثر الأداء الحكومي في تخفيف معاناة اليمنيين وحلحلة مشكلاته وتوفير احتياجاته كان من أبرز أسباب إعفاء بحاح، إلى جانب فشل الحكومة في دمج المقاومة وعلاج الجرحى ورعاية أهالي قتلى المعارك ولعدم توفر الادارة الحكومية للدعم اللامحدود المقدم من التحالف العربي وفي مقدمتهم السعودية ، وفق ما جاء في البيان.

