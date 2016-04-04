بدء تطبيق صيغة "1 مقابل 1" بين تركيا والإتحاد الأوروبي

يبدأ تطبيق المرحلة الثانية من خطة "واحد مقابل واحد" التي توصلت إليها تركيا والاتحاد الأوروبي حول طالبي اللجوء، والذي لا تزال معطيات تنفيذه غير واضحة فضلا عن نتائجه حيث باشرت اليونان في مارس الماضي بإفراغ جزرها في بحر إيجه من طالبي اللجوء وفصلت السوريين منهم عن الأجانب وفقا لمعادلة واحد مقابل واحد والتى تعني توطين سوري من المقيمين في تركيا في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، مقابل كل سوري يعاد إلى تركيا من الجزر اليونانية.



وتهدف الخطة لخفض حالات الهجرة غير القانونية في بحر إيجة، بسبب خشية الراغب بالذهاب إلى أوروبا بطرق غير شرعية من المجازفة وهو يعلم أنه ستتم إعادته إلى تركيا



وبالتالي تشجيع اللاجئين على البقاء في مخيماتهم بانتظار الحصول على فرصة قانونية للوصول إلى اوروبا.



وصيغة "واحد مقابل واحد" ستشمل أكثر من 70 ألف لاجئ سيتم توطينهم في أوروبا.



وفي حال تجاوز العدد سيتم إيقاف العمل بالاتفاق،أو سيحدد الاتحاد الأوروبي رقمًا جديدًا.

في مقابل ذلك تحصل تركيا على دعم مالي من الاتحاد الأوروبي بقيمة ثلاثة مليارات يورو لتلبية احتياجات طالبي اللجوء السوريين لديها، تليها دفعة أخرى بنفس القيمة قبل عام 2018.



استكمال الاتفاق ربطته أنقرة بالغاء التأشيرات لدول الشنغن عن مواطنيها ملوحة بالانسحاب من الاتفاق إذا لم يف الاتحاد الاوروبي بما اعلن عنه بهذا الصد في القمة الأوروبية التركية الماضية.