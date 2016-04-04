بلجيكا تبحث عن 22 مطلوبا مرتبطين بهجمات بروكسل وباريس

كشفت وثائق قانونية سرية بلجيكية أنه يوجد أكثر من 20 متطرفا مرتبطين بالهجمات الأخيرة في بروكسل وباريس ما زالوا طليقين، مما يضع الأجهزة الأمنية الأوروبية في حالة تأهب قصوى لمنع أي هجوم آخر قد يضرب القارة الأوروبية.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن المتطرفين جزء من شبكة إرهابية واسعة تتخذ من حي مولنبيك في بروكسل مقرا لها.

وذكرت الصحيفة التي نسبت لمصدر في الشرطة البلجيكية معرفتها بأسمائهم وبأنها تواصل البحث عنهم لمنعهم من محاولة تنفيذ هجمات إرهابية أخرى في أوروبا.

وأضافت الصحيفة أن المحققين في بروكسل يعتقدون أن الشبكة الإرهابية في بلجيكا هي وراء التخطيط لهجمات في مختلف أنحاء أوروبا.

وقال المحققون إنهم على دراية بالشبكة وكشفوا عن عدة مؤامرات تم اكتشافها على صلة بالشبكة في مولنبيك، إلا أن المحققين يواجهون صعوبة في العثور على المتطرفين الطليقين حتى الآن.

العديد من هؤلاء المطلوبين ثبت تورطهم في مخططات داعش الإرهابية في أوربا ، وجميعهم تقريبا أمضوا أشهرا أو سنوات وهم يقاتلون في صفوف داعش داخل سوريا.

ووفقا للصحيفة الأميركية فقد عرف عن المطلوبين تطرفهم وأنشطتهم المعادية للغرب وأنهم قد يكونوا خططوا لنقل منفذي الهجمات الإرهابية من سوريا إلى أوروبا.

من بين هذه المجموعة هناك من وجهت له غيابيا تهمة الإنتماء لخلية إرهابية في بلجيكا، تمت محاكمة بعض أعضائها العام الماضي، وآخرون تربطهم علاقة بمخطط لإغتيال شرطة بلجيكا تم إفشاله العام الماضي.

من بين المطلوبين يبرز إسم سامي زروق البلجيكي التونسي المولد هو أحد المطلوبين حيث تلاحقة الشرطة البلجيكية منذ بداية العام الماضي.

كما يبحث المحققون عن المرتبطين بعبدالحميد عبود ، الذي قتل خلال مداهمة الشرطة الفرنسية لمكان تواجده عقب هجمات باريس العام الماضي، ومن بينهم نورالدين أبرايمي، وهو بلجيكي تخلى عن زوجته الحبلى وأطفالهما الثلاثة ليلتحق بداعش في سوريا عام 2014.

وهناك أيضا يوني مايني وهو بلجيكي من أصل مالي ، يعتقد أنه قتل في سوريا لكن السلطات البلجيكية ليست واثقة من ذلك، كما أن هناك رضا كريكت المحكوم غيابا والمطارد دوليا منذ العام الماضي، ويعتقد أنه أحد ممولي مهام تجنيد عناصر داعش.



