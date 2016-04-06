ليبيا.. حكومة الغويل تتخلى عن السلطة

أعلن المؤتمر الوطني العام، منتهي الولاية، تسليمه السلطة رسمياً للمجلس الأعلى للدولة المكون إثر نص الاتفاق السياسي.

وبهذا تنحت حكومة خليفة الغويل المنبثقة عن المؤتمر غير المعترف به رسمياً عن السلطة.

وأعلن المؤتمر، الثلاثاء، أن جلسة له انعقدت صباحاً، جرى فيها التصويت بالأغلبية على تعديل الإعلان الدستوري، وجرى بموجب هذا التعديل تسليم السلطة لعبد الرحمن الشاطر، أكبر أعضاء المجلس الأعلى للدولة سناً.

وعقد المجلس الأعلى للدولة أولى جلساته الرسمية الثلاثاء، إثر تسلمه للسلطة، بحضور ما يزيد على 40 عضوا في أحد فنادق العاصمة طرابلس، معلناً انطلاق جلساته لممارسة أعماله كمجلس استشاري، بحسب نص الاتفاق السياسي.

وطالب المجلس الأعلى للدولة أعضاء المؤتمر الوطني السابق بسرعة الانضمام لعضوية المجلس لمباشرة أعماله.

وكان المؤتمر الوطني العام، المنتهي الولاية، قد اعترض على دخول حكومة الوفاق إلى العاصمة طرابلس قبل أن يغير موقفه المعارض للاتفاق السياسي بقبول تسليمه للسلطة.

وبحسب نص الاتفاق السياسي، يتكون المجلس الأعلى للدولة من أعضاء المؤتمر الوطني السابق، بتفهم أعضاء مجلس استشاري للدولة، إضافة لمجلس النواب الذي يمثل الجهة التشريعية الوحيدة في البلاد.