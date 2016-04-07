أردوغان يهدد: لن ننفذ الاتفاق ما لم تلتزم أوروبا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس إن تركيا "لن تنفذ الاتفاق" المثير للجدل والمتعلق بالمهاجرين، ما لم يلتزم الاتحاد الأوروبي "تعهداته".

وقال خلال خطاب في أنقرة "هناك شروط محددة. إذا لم يتخذ الاتحاد الأوروبي الخطوات الضرورية ولم يلتزم تعهداته، فإن تركيا لن تنفذ الاتفاق".

وبموجب الاتفاق الموقع في 18 مارس، يعود إلى تركيا جميع المهاجرين الذي دخلوا الى اليونان بشكل غير شرعي منذ 20 مارس، ويقدم الاتحاد الأوروبي مساعدة مالية بستة مليارات يورو إلى انقرة ويلغي ابتداء من شهر يونيو تأشيرات الدخول التي يفرضها على المواطنين الأتراك.

وشدد أردوغان على أن "كل شيء سيتم بموجب ما وعدنا به وحسب ما يشير إليه نص" الاتفاق.

وأضاف "تلقينا وعودا لكن لم ينفذ أي شيء حتى الآن"، لافتا الى ان ثلاثة ملايين شخص يتلقون مساعدات غذائية "على حساب موازنتنا".

وتابع "تلقينا رسائل شكر لعملنا مع اللاجئين وضد الارهابيين (...) لكننا لا نفعل ذلك لتلقي الشكر".

ورحلت اليونان الاثنين دفعة اولى من 202 مهاجر. لكن أثينا اشارت الى أن طلبات اللجوء التي قدمها اللاجئون المعرضون للترحيل الى الاراضي التركية ستؤدي الى "وقف" عمليات الترحيل هذه لحوالي 15 يوما.

ولم تستبعد الحكومة اليونانية ان يتم في الايام المقبلة، بموجب الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي وتركيا، تنظيم عمليات ترحيل جديدة للاجئين الذين لم يتقدموا بطلبات للحصول على اللجوء.

ويقوم وزراء خارجية ست دول أعضاء في الاتحاد الاوروبي بزيارة مشتركة الجمعة والسبت لليونان وتركيا لتقييم القرارات المتخذة استجابة لأزمة الهجرة، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الاربعاء.