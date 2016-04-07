اليونان: لأول مرة مرور 24 ساعة دون عبور أي مهاجر

اعلنت السلطات اليونانية انه ولاول مرة خلال 24 ساعة لم يعبر أي مهاجر إلى جزرها منذ تطبيق اتفاق تبادل وإعادة قبول المهاجرين بين تركيا والإتحاد الأوروبي.



ووفقا لبيانات رسمية أعلنتها السلطات اليونانية فقد تم حتى الآن إعادة ما يفوق المئتي مهاجر من اليونان إلى تركيا في أول يوم لتطبيق الاتفاقية فيما شهد اليوم نفسه وصول اكثر من مئتين وخمسة وعشرين مهاجرا إلى الجزر اليونانية.

تجدر الاشارة الى انه سيتم إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات بتركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها.