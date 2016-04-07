رجل بروكسل ذو القبعة السوداء.. الشرطة تتبّع ملابسه

وصفت النيابة العامة الفدرالية البلجيكية ملابس المشبته به الثالث في مطار بروكسل المعروف باسم الرجل ذي القبعة السوداء.

النيابة أصدرت مذكرة بحث جديدة عنه، وكشف المحققون تفاصيل تتعلق بمساره منذ مغادرته المطار إلى أن فقد في بروكسل.

كما نشروا صورا جديدة من كاميرات المراقبة ، يظهر فيها المشتبه به وهو يجري في بعض الأحيان، ويمشي في الشارع مرات اخرى، ويبدو مرة وهو يستخدم هاتفا نقالا.

وبحسب التسجيل سلك المشبته به جادة برابانسون حيث اختفى عند تقاطع طرق نواييه عند الساعة التاسعة وخمسين دقيقة، ويبدو أنه سار نحو ساعتين بعد تفجيري المطار اللذين وقعا عند الساعة السابعة وثامنية وخمسين دقيقة.

المحققون أبدوا اهتماما كبيراً بالسترة التي كان يرتديها في المطار وتخلص منها بسرعة، وهي حسب ما تبدو في التسجيل وكما وصفوها فاتحة اللون مزودة بقبعة وداخلها داكن اللون،

لكنه عندما اختفى كان يرتدي قميصا ازرق فاتح اللون وبنطالا قاتم اللون وحذاء بنيا.

فيما أفادت مذكرة البحث بأن السترة يمكن أن تقدم معلومات ثمينة إذا عُثر عليها.

المحققون دعوا كل شخص يملك معلومات عن السترة والطريق الذي سلكه المشبته به بعد ذلك الى الاتصال على رقم خاص للهاتف،

كما أعلنوا أنهم يبحثون عن اي صورة او تسجيل فيديو التقطها مارة او شهود يمكن أن تدفع بالتحقيق قدما.