عزت الدوري يدعو الدول العربية للاصطفاف ضد إيران

في تسجيل خاص حصلت عليه "الحدث"، أكد عزت الدوري، نائب الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، أن ما يحصل في العراق من قبل إيران وميليشياتها تتحمله الإدارة الأميركية إذا لم تتحرك لإنقاذ العراق وشعبه من الهيمنة الإيرانية، وإيقاف نزيف الدم.

وخلال كلمته، وجه الدوري رسالة إلى الدول العربية، ودعاها إلى الاصطفاف في وجه إيران تحت راية التحالف العربي بقيادة السعودية.

ورأى الدوري طريقتين في التعامل مع الأزمة اليمنية، وهما إجبار إيران وعملائها على الانصياع إلى قرارات مجلس الأمن، ومخرجات الحوار الوطني وفي ظل الحكومة الشرعية وبرعاية دول مجلس التعاون، وتصعيد مطاردة عملاء إيران، وإنهاء كل قدراتهم وإمكاناتهم.

يذكر أن شائعات رجحت مقتل الدوري في اشتباك قرب مدينة تكريت العراقية في 17 أبريل الماضي.

وانتشرت في ذلك الحين صور لجثة رجل اصهب الشعر وذي لحية، يشبه في بعض ملامحه عزة الدوري ابرز اركان النظام السابق الذي اختفى منذ سقوط نظام صدام حسين في 2003، الا ان السلطات العراقية التي تسلمت الجثة، لم تؤكد هويتها، لا سيما بعد اعلانها عدم امتلاك عينات من الحمض النووي لمقارنتها مع الفحوص التي ستجرى على الجثة التي يعتقد انها تعود للدوري.

ويعتبر هذا أول تسجيل مصور يظهر فيه الدوري حيث أنه سابقا كانت تظهر له تسجيلات صوتية فقط.