العاهل السعودي يعلن إنشاء جسر يربط السعودية ومصر

أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الجمعة في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، الاتفاق على تشييد جسر يربط بين السعودية ومصر عبر البحر الأحمر.

وقال إن الجسر البري سيرفع التبادل التجاري بين البلدين ويخلق مئات من فرص العمل.

وأوضح الملك سلمان في كلمته: "زيارتي تأتي لتعزيز العلاقات التاريخية بين السعودية ومصر".

وأضاف أن "رعد الشمال رسالة للعالم عن قوتنا في تحالفنا الإسلامي والعربي".

من جانبه اقترح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تسمية الجسر البري بين مصر والسعودية باسم الملك سلمان.

هذا وشهدت القمة السعودية المصرية بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي توقيع 15 اتفاقية بين البلدين.

وقلد الرئيس المصري خادم الحرمين الشريفين وسام النيل.

ورحب الرئيس السيسي في كلمته بالملك سلمان واصفا زيارته بالتاريخية وقال: "زيارة الملك سلمان ترسي أساسا وثيقا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والسعودية"، و"التنسيق مع السعودية يمثل نقطة انطلاق حقيقية لحل المشكلات في المنطقة".

وأضاف "أن الزيارة التاريخية ستشهد التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشترك".

وأضاف أيضاً "اليوم ندشن صفحة جديدة على صعيد العمل العربي المشترك".