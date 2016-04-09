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الملك سلمان يزور جامع الأزهر لأول مرة

المصدر: الحدث.نت
الملك سلمان خلال أول زيارة للأزهر الشريف
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وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، إلى الجامع الأزهر الشريف، بعد ظهر السبت، وبدأ جولة تفقدية يرافقه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد من كبار المسؤولين في الأزهر.

وحرص العاهل السعودي وشيخ الأزهر على أداء ركعتي تحية للمسجد، وذلك فور وصولهما إلى الجامع. ووجه باستكمال المرحلة الثانية من المدينة على نفقته الخاصة.

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ويناقش الملك سلمان مع شيخ الأزهر عدداً من القضايا التي تهم الأمتين العربية والإسلامية، من ضمنها تنسيق الجهود بين الأزهر والمملكة في محاربة التطرف والإرهاب وإرساء دعائم السلام في العالم أجمع.

كما قام الملك سلمان بوضع حجر الأساس لمدينة البعوث الإسلامية الجديدة التي تضم الطلاب القادمين من الخارج للدراسة بالأزهر من مختلف دول العالم.

يذكر أن هذه هي الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها عاهل سعودي للأزهر الشريف.

وسبق لشيخ الأزهر أن التقى الملك سلمان يوم الجمعة في مقر إقامته بالقاهرة.

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