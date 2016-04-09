وفد الإغاثة: بغداد وافقت على ادخال المساعدات للفلوجة

اعلنت مصادر بمدينة الفلوجة بالعراق، أن الحكومة العراقية وافقت من حيث المبدأ على ادخال مساعدات اغاثية إلى المدينة المحاصرة.



ونقلت وكالة الاناضول عن رئيس وفد الفلوجة الإغاثي المفاوض مع الحكومة كمال الدليمي، بأن الحكومة وبعد اجتماعها بوفد التفاوض في بغداد، وافقت على تسيير قافلة إغاثة تتضمن أغذية وأدوية إلى الفلوجة.

يأتي هذا التطور بعد ان وافق داعش المسيطر على المدينة على إدخال الغذاء شريطة عدم خروج السكان منها.

من جانبه أوضح محافظ الأنبار صهيب الراوي ان القوات المشتركة والحكومتين المحلية والمركزية باشروا بالاستعدادات العسكرية لمعركة الفلوجة.



واشار الراوي إلى أن استعادة قضاء هيت غرب الانبار سيؤدي إلى فك الحصار عن قضاء حديثة الإستراتيجي شمال غرب الرمادي ويقطع امدادات تنظيم داعش الى مناطق الجزيرة ما سيمكن القوات المشتركة من استعادة تلك المناطق الحيوية بسهولة.