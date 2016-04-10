فيديو.. أصغر أسيرة بالعالم فلسطينية عمرها 12 عاماً

لم تكمل سارة الواوي عامها الثالث بعد، لكنها تستعد لزيارة شقيقتها الطفلة ديما المعتقلة في السجون الإسرائيلية منذ شهرين.

وتقول والدة الطفلة إنها ستأخذ أختها سارة إلى السجن كي تتأكد من أن ديما حية ولم تمت، حيث تراودها أحلام بأن شقيقتها قٌتلت وقطعت يداها.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في التاسع من فبراير الماضي الطفلة ديما الواوي ابنة الـ 12 عاماً بحجة تهديد حياة مستوطنين بسكين قرب مستوطنة كرمي تسور شمال مدينة الخليل.

وتذكر لينا، شقيقة الطفلة الأسيرة ديما، أن اهتمامات أختها اقتصرت على اللعب مع الأطفال والدراسة.

أما زميلاتها ومدرساتها فقد احتفظن لها بمقعد تعتليه صورتـها ورسالة لوالدتها من داخل السجن كتبتها ديما لأمها.

في الرسالة: "بعد التحية اعلمي يا أمي أن السجن لا يغلق بابه على أحد".

ديما، أصغر أسيرة في العالم، ومثلها 250 طفلاً يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مع أكثر من ستة آلاف فلسطيني آخرين.