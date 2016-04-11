3 تفجيرات انتحارية تستهدف جنوب روسيا

قُتل ثلاثة انتحاريين عندما فجروا أنفسهم بدون أن يتسببوا بسقوط ضحايا في مدينة ستافروبول جنوب روسيا، بينما قتلت الشرطة انتحارياً رابعاً، وفق ما أعلنت وكالات الأنباء الروسية نقلاً عن مصادر في الشرطة لم تحددها.

من جهته، ذكر مراسل "الحدث" اقتحام انتحاريين اثنين أحد مباني مديرية أمن إقليم ستافروبول. كما تحدثت المصادر عن أضرار في المباني.

ويبعد إقليم ستافروبول جنوب غرب روسيا عن موسكو نحو 1000 كلم، وهو إقليم قريب من الحدود مع جورحيا.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد تحدث، في يناير الماضي، عن أن موسكو لديها معلومات بأن متطرفي تنظيم "داعش" يتدربون في منطقة ممر بانكيسي في جورجيا قرب الحدود الروسية.

يذكر أن هذه المنطقة تحظى باهتمام أمني كبير، حيث إنها قريبة من شمال القوقاز وكانت مأوى للمقاتلين الشيشان.

