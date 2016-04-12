الرئيس التركي: سياسة الملك سلمان صمام أمان للمنطقة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الملك سلمان، الثلاثاء، في القصر الرئاسي، وعقب مراسم الاستقبال بدأت القمة السعودية التركية بين الزعيمين في العاصمة أنقرة.

ومنح الرئيس أردوغان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسام الجمهورية التركية.

وقال أردوغان إن سياسة الملك سلمان صمام أمان للمنطقة.

وقال الملك سلمان إن وسام الجمهورية التركية تكريم للحكومة والشعب السعوديين.

ووصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى تركيا في زيارة رسمية تسبق مشاركته في قمة المؤتمر الإسلامي.

وفي بادرة استثنائية توجه الرئيس التركي إلى مطار أنقرة لاستقبال العاهل السعودي، حيث رحب به والوفد الكبير المرافق عند أسفل سلم طائرته.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التركية بأن زيارة الملك سلمان الرسمية لأنقرة ستمتد ما بين الـ11 والـ13 من الشهر الجاري، وأن المحادثات التي سيجريها مع الرئيس التركي ستتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وعدداً من الملفات الإقليمية والدولية.

كما سيشارك الملك سلمان، عقب اجتماعاته بأنقرة، في أعمال القمة الإسلامية الـ13، التي تنظمها منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول يومَي الـ14 والـ15 من أبريل الحالي.

وكان الملك سلمان قد غادر من مطار القاهرة الدولي، الاثنين، متوجهاً إلى العاصمة التركية أنقرة في ختام زيارته الرسمية الأولى لمصر، والتي استغرقت 5 أيام، شهد خلالها توقيع العديد من الاتفاقيات والمذكرات.

وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في وداع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز بمطار القاهرة الدولي.