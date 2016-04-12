الأمم المتحدة: الوضع في الفلوجة مقلق للغاية

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من تردي الأوضاع الغذائية لنحو 60 ألف مدني في مدينة الفلوجة المحاصرة منذ ثلاثة أشهر، وأكد برنامج الأغذية أن وضع الأهالي في المدينة مقلق للغاية وسيتدهور في حال عدم دخول مساعدات عاجلة إليها.

ويسيطر تنظيم داعش على الفلوجة، ويحاصرها الجيش العراقي وميليشيات الحشد الشعبي لكن داخلها آلاف الأسر التي تدفع الثمن كاملا وتجد نفسها محاصرة بين الجانبين.

وقالت الحكومة العراقية المتهمة بالتقصير إن المعارك مع داعش تصعب من مهمة إيصال المساعدات وهي حتى الان تبدو عاجزة عن إيجاد حل للمدنين المحاصرين ..أما الأطراف السياسية فتعتبر ان الفلوجة اصبحت ضحية للحكومة و داعش معا.