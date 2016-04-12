بروكسل: توقيف 3 للاشتباه في صلتهم باعتداءات باريس

اعلنت النيابة الفدرالية البلجيكية توقيف ثلاثة اشخاص اثر مداهمة في بروكسل في اطار الشق البلجيكي من التحقيق في اعتداءات نوفمبر في باريس.



واوضحت النيابة المكلفة شؤون الارهاب في بلجيكا ان الاشخاص الثلاثة اقتيدوا للاستماع الى افاداتهم.

واضافت النيابة ان قاضي التحقيق سيقرر الاربعاء ما اذا كان سيبقيهم قيد الحجز معلنة في الوقت نفسه انها لن تعطي اي معلومات اخرى او توضيحات اضافية بخصوص نتائج المداهمة.

وكان قد ألقي القبض على أربعة مشتبه بهم يوم الجمعة ومن بينهم محمد عبريني الذي يقول محققون إنه اعترف بوضع قنبلة في مطار بروكسل، وأسامة كريم الذي يشتبه بأنه اشترى حقائب استخدمها المفجرون.

وعبريني مطلوب أيضا فيما يتعلق بالهجمات التي تعرضت لها باريس في نوفمبر وأسفرت عن سقوط 130 قتيلا.

