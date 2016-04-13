تحذيرات أميركية من عراقيل سياسية وإنسانية تعترض جنيف 3

اليوم من المتوقع أن تُستأنفَ محادثات جنيف 3, لكن التوصل الى "نتيجة ملموسة" كما وعد المبعوث الأممي دي ميستورا بشأن بدء مسار الانتقال السياسي يبدو أنها لا تزال بعيدة المنال بحسب تحذيرات أميركية وما ورد في صحف أميركية أيضا.



ورغم التصريحات الأممية بأن الانتخابات البرلمانية بسوريا ليست محط أنظار, وهو ضمناً عدم اعتراف بها وتقليل من أهميتها لكن النظام متمسك بحسب ديبلوماسيين بحالة إنكار للواقع ويتعاطى وكأنّ كل شيء على ما يُرام وأنّ الانتخابات البرلمانية التي يعقدها مهمة لدرجة أن يصبّ جهوده عليها.. وبالتالي أخّر إرسال وفده إلى جنيف حتى يوم الجمعة بسبب هذه الانتخابات التي انتقدتها الامم المتحدة وعلى أنها ستكون ضمن مناطق سيطرة النظام, والمعارضة تقول إنها "مسرحيّة" وأنها تسميات وطبعاً ليست بانتخابات.



وبظل هذه التطورات لا يمكن إلا الإشارة الى عدد من التطورات والاحداث التي تترافق مع محادثات جنيف 3.



(1) وقف الأعمال العدائية مهدد بالانهيار مع التحضيرات لاقتحام حلب من جانب النظام وبدعم إيراني... تحت غطاء محاربة النصرة.

(2) بحسب المعارضة خرقت قوات النظام الهدنة في درعا فاستهدفت بالصواريخ أحياء درعا البلد كما استهدفت عدة مدن وبلدات في ريف المحافظة بالقذائف.

(3) بحسب تصريحات السفيرة الأميركية لدى الامم المتحدة , فإنّ النظام رفض خلال هذا الشهر السماح بمرور القوافل الإنسانية إلى درعا وأضافت أن تقارير تفيد بتجول الأطفال في المدينة وكأنهم هياكل عظمية فيما يضطر الناس إلى العيش على تناول العشب.

(5) وفيما يتعلق بمضمون المحادثات المعارضة تصرّ على ألا مكان للأسد بالمرحلة الانتقالية أما النظام فيقول بالعكس.



في ظل كل هذه الأجواء إذن تُستأنف مفاوضات جنيف, بينما حذرت واشنطن بلسان سفيرتها الى الامم المتحدة من مناخ حساس لهذه المحادثات بالتزامن مع انحدار في وصول المساعدات الإنسانية وانحدارات أخرى في وقف الأعمال العدائية.