جنيف تستضيف جولة جديدة من المفاوضات السورية

تنطلق اليوم جولة مفاوضات جديدة في جنيف بين طرفي الأزمة السورية للتوصل لآلية حل سياسى تنهى الحرب الدائرة فى البلاد منذ 5 سنوات، وسط مخاوف دولية من انهيار الهدنة.

واعتبر الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات الدكتور منذر ماخوس أن جولة محادثات اليوم ستكون حاسمة وحساسة، وستناقش تشكيل هيئة حكم انتقالية فقط.



وبحسب الموفد الأممي ستيفان دي ميستورا فإن جولة المفاوضات الثالثة بالغة الاهمية مؤكداً في جولته بين عواصم المنطقة أن التركيز خلال المفاوضات المرتقبة سيكون على عملية الانتقال السياسي وعلى مبادئ الحكم الانتقالي والدستور.



وبدا الخلاف واضحا حول المرحلة الإنتقالية بين طرفي الصراع خلال الجولتين السابقتين من مفاوضات جنيف حيث طالبت المعارضة بضرورة رحيل الاسد وحكومة كاملة الصلاحيات.



لكن النظام يريد بقاء الأسد إلى الأبد بحسب بشار الجعفري رئيس وفده إلى المفاوضات وحوارا من دون شروط مسبقة بحسب وزير خارجية النظام وليد المعلم الذي يطالب بحكومة مقيدة تخضع لقرارات الأسد.



وقبيل ساعات من بدء الجولة الجديدة وصل الى جنيف أعضاء الهيئة العليا للمفاوضات تكتل المعارضة السورية الرئيسي للمشاركة في المفاوضات التي أجَلها المبعوث الأممي دي ميستورا في الأسبوع الماضي للتأكد من جدية جميع الأطراف المعنية.



بينما قال وفد النظام إنه مستعد للانضمام للمحادثات بدءا من يوم الجمعة عقب الانتهاء من الانتخابات التشريعية التي يجريها النظام اليوم في مناطق سيطرته فيما نزح أكثر من سبعة ملايين سوري خارج بيوتهم كما يقبع نحو خمسة ملايين آخرين داخل مخيمات اللجوء.