تركيا.. مقتل شرطي وإصابة 23 شخصا في انفجار غازي عنتاب

قتل شرطي وجرح 23 شخصا آخرون في انفجار قنبلة أمام مركز للشرطة التركية في مدينة غازي عنتاب جنوب شرق تركيا القريبة من الحدود مع سوريا.

وقال حاكم منطقة غازي عنتاب في تصريحات نقلتها وسائل الاعلام التركية أن 19 من الجرحى هم من رجال الشرطة. وذكرت شبكة ntv أن سيارة مفخخة انفجرت أمام مركز الشرطة وأعقبت الانفجار عيارات نارية.

وبحسب مصادر أمنية تركية فإن منفذ الهجوم ينتمي إلى تنظيم داعش ووالده سبق وأن اعتقل في مداهمات مرتبطة بملاحقة عناصر النتظيم في البلاد.

وكان الجيش التركي أعلن في وقت سابق الأحد، مقتل 3 جنود واصابة 14 آخرين في هجوم شنه مسلحون أكراد خلال عملية عسكرية في بلدة نصيبين بجنوب شرق البلاد.

ويشهد جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية اشتباكات بين قوات الأمن وأعضاء من حزب العمال الكردستاني المحظور بعد أن انهار اتفاق لوقف إطلاق النار في تموز.

