أنباء عن اتفاق لإعادة الهدوء لقطاع غزة

بعد تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة، ذكرت مصادر فلسطينية الجمعة أنه تم التوصل إلى اتفاق حول إعادة الهدوء إلى قطاع غزة عبر وساطة مصرية.

من جانبه قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن حركته غير معنية بالتصعيد ولكنها لن تسمح بتغيير الواقع على الأرض.

في غضون ذلك شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات جديدة على جنوب وشمال قطاع غزة بحسب مصادر أمنية، وأكد شهود عيان أن الغارة الجوية في بلدة خزاعة استهدفت نقطة مراقبة عسكرية تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس.

وقامت إسرائيل بغارة جوية على أربعة مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، في تصاعد للعنف بين الجانبين وصف بالأسوأ منذ 2014.

وتفيد مصادر محلية بأن آليات الجيش الإسرائيلي المتمركزة على الحدود شرقي رفح تواصل إطلاق قذائف المدفعية تجاه الأراضي الزراعية.

ومنذ الأربعاء الماضي يتعرض القطاع لقصف مدفعي وجوي إسرائيلي تزعم تل أبيب أنه ردا على إطلاق قذائف هاون فلسطينية على جنود إسرائيليين يخترقون الشريط الحدودي المحيط بالقطاع أو أنفاق تشقها حماس تحت الأرض للوصول إلى الإسرائيليين.

وفي حين ردت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس، بالقول إن النفق الذي يتحدث عنه الجيش الإسرائيلي هو نفق قديم، وهو ذاته الذي شاهد العالم قصفه وتفجيره عام 2014.

وأثار هذا التصعيد والمواجهات المباشرة بين الطرفين مخاوف بشأن مصير اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، الذي وقع في أعقاب حرب الخمسين يوما بين الجانبين.