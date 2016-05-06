حالات اختناق واصابات في اقتحام قوات الأسد لسجن حماة

تفيد الأنباء الواردة من هناك بسقوط جرحى وحدوث حالات اختناق بين السجناء خلال محاولة قوات النظام اقتحام السجن المركزي في المدينة مستخدمة الرصاص الحي وقنابل الغاز.

وكان سجناء حماة قد بدأوا منذ خمسة أيام اعتصاما احتجاجا على نقل بعض المعتقلين إلى سجن صيدنايا قرب دمشق، وحذر الائتلاف الوطني السوري من مجزرة للنظام في السجن.

وبدأ النظام عملية اقتحام لسجن حماة المركزي بعد عدة ساعات من المهلة التي أعطاها للمعتصمين بداخله لفك الاستعصام.

وبدأت عملية الاقتحام بالرصاص الحي والغازات، ما أدى بحسب "أحد المساجين" إلى حالات اختناق.

وتم تسريب فيديو من داخل السجن يظهر اشتعال النار في بعض الزوايا بالسجن، وتظهر أصوات السجناء المستعصمين وهم يكبرون ويهتفون "الله أكبر".

وكان النظام أعطى السجناء المستعصمين منذ 5 أيام مهلة حتى الساعة الخامسة صباحاً قبل أن يقتحم السجن، ولكنه عاد وانتظر طوال النهار قبل أن يبدأ فعلاً عملية الاقتحام، وأما عن سبب التأخير فهو الاتصالات المكثفة التي قام ويقوم بها نشطاء وصحفيون وسياسيون سوريون مع مختلف الدول الغربية وشخصيات من الأمم المتحدة.

وابدى المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية روبرت كولفيلي خشيته على حياة المئات من نزلاء سجن حماة المركزي.

وفي حلب انتهت في هذه اللحظات الهدنة التي أبرمتها روسيا والولايات المتحدة والقاضية بوقف إطلاق النار في المدينة وقد استبق نظام الأسد انتهاء التهدئة بالوعيد لفصائل المعارضة.

ومع انتهاء فترة وقف الاقتتال في حلب التي دامت لثمان وأربعين ساعة، قالت الولايات المتحدة إنها ملتزمة باستمرار الهدنة لأطول فترة ممكنة وإنها على تواصل مع روسيا لضمان بقائها.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي إن الجانبين الأمريكي والروسي على اتصال مباشر على مدار الساعة بشأن الموقف خاصة في حلب والهدف من هذه الاتصالات المستمرة هو ضمان عدم حدوث أي انتهاكات. وأضاف أن وقف الاقتتال ساهم في الحد من العنف في حلب وأن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على الهدنة لأطول فترة ممكنة رغم أن الموافقة المبدئية من جانب سوريا كانت لمدة 48 ساعة.

