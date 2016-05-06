الأمم المتحدة: قصف مخيم النازحين بإدلب جريمة حرب

وصفت الأمم المتحدة مجزرة النظام السوري الجديدة في النازحين بريف إدلب بأنها قد ترقى إلى جريمة حرب، مطالبة بإجراء تحقيق فوري بالغارة التي أودت بحياة أكثر من خمسين مدنيا.

وطالب رياض حجاب، المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل أطيافا واسعة من المعارضة السورية، المجتمع الدولي بالضغط على نظام الأسد كي يوقف "انتهاكاته المتكررة" للهدنة ولا يندفع إلى شن "هجوم عسكري واسع النطاق" على حلب.

مشاهد لا تحتاج لتعريف يوضح حجم ما تصفه جهات عدة بالجريمة، فارون من حلب ومناطق أخرى في ريف إدلب وجدوا أنفسهم مطاردين في خيامهم من قبل طائرات تابعة لنظام الأسد. وأكثر من 50 شخصا لقوا حتفهم في هذا المخيم للنازحين قرب الحدود التركية شمال إدلب، وهو مخيم يبعد كيلومترات قليلة عن مدينة سرمدا.

واستهدفت ثلاث غارات متتالية المخيم وأدت إلى تدميره بالكامل، مخلفةً إلى جانب الضحايا معاناة مئات الأسر فقدت حتى الخيم التي كانت تأويها.

من جهته، طالب منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفن اوبراين بإجراء تحقيق فوري في الحادثة، معربا عن شعوره بالرعب والاشمئزاز إزاء هذا الهجوم الذي استهدف مدنيين أبرياء.

واستدعى استمرار القصف على هذا النحو وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا وسط المدنيين غضبا هائلا في أنحاء العالم، لكن دون خطوات عملية كبيرة من قبل الفاعلين الدوليين للجم نظام الأسد، كما يرى محللون.

جرائم يصعب البحث عن تبرير لها حتى في أكثر الأنظمة دموية كما يرى مراقبون، لاسيما أن حادثة مشابهة لا يمكن ربطها بأي هدف عسكري أو استراتيجي، إلا إذا كان القتل بحد ذاته هو هدف في مدرسة الأسد على ما يقول معارضون أصبح قتلا لأجل القتل ليس إلا.

وبدورها، أدانت الولايات المتحدة تصريحات رئيس النظام بشار الأسد التي قال فيها إن هدفه هو تحقيق انتصار نهائي في حلب، وحثت روسيا على ممارسة نفوذها على دمشق لضمان صمود الهدنة في المدينة.

وكان الأسد وبعد يوم واحد من بدء هدنة مؤقتة في حلب قد بعث ببرقية للرئيس الروسي أكد فيها أن جيشه لن يقبل بما هو أقل من نيل ما وصفه بسحق المعارضة في حلب.

ودعا المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر روسيا إلى التعامل بشكل عاجل مع هذا التصريح الذي وصفه بغير المقبول على الإطلاق.

وقال مارك تونر إن "الذي يتحدث عن النصر في حلب هو ذات الشخص الذي نفذ غارات جوية على مستشفى الأطفال الأسبوع الماضي ونفذها بطريقة وحشية لاتوصف ضد الشعب السوري".

وتابع " نحن ندعو روسيا إلى التعامل بشكل عاجل مع هذا التصريح غير المقبول على الإطلاق، ومن الواضح أن هذه محاولة من الأسد للدفع بأجندته الخاصة، وعلى روسيا أن تمارس نفوذها على هذا النظام للحفاظ على وقف الأعمال القتالية".

من جهة ثانية، قال ناشطون سوريون إن النظام أمهل المعتقلين في سجن حماة ساعات فقط ليفض استعصامهم مهددا باستخدام القوة.

وحذر ناشطون نقلا عن معتقلين داخل السجن من مجزرة قد ترتكب في سجن على يد قوات الأسد التي تجهز لحملة قتل عشوائية تطال المعتقلين الذي نفذوا استعصاء داخل زنازينهم تضامنا مع حلب وللمطالبة بالإفراج عنهم.