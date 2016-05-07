تأجيل الحكم على مرسي بالتخابر مع قطر إلى 18 يونيو

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بالإعدام على ستة متهمين بقضية التخابر مع قطر وأحالت أوراقهم إلى مفتي الجمهورية لابداء الرأي الشرعي.

كما قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين حتى جلسة 18 يونيو المقبل.

وتعد القضية هي الخامسة التي يحاكم فيها مرسي منذ أن تم عزله في 3 يوليو 2013 حيث صدر بحقه حكم بالإعدام في قضية الهروب من وادي النطرون، وحصل على حكم بالسجن 25 سنة في قضية التخابر الكبرى، وفي 21 أبريل من العام الماضي قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن 20 عاماً في قضية أحداث الاتحادية، وتتبقى قضية إهانة القضاء التي مازالت تنتظر داخل أروقة المحاكم.