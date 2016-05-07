25 عنصرا من المارينز إلى السفارة الأميركية ببغداد

أفاد مصدر أميركي مسؤول بأن واشنطن أرسلت مزيدا من عناصر مشاة البحرية الأميركية (المارينز) لتأمين سفارة واشنطن في العاصمة العراقية بغداد.

وأضاف المصدر لشبكة CNN أن 25 عنصرا إضافيا من المارينز المجهزين بأسلحة ثقيلة وصلوا إلى مقر سفارة الولايات المتحدة في بغداد خلال الساعات القليلة الماضية.

وجاء الاستعانة بالمارينز بعد طلب من الخارجية الأمريكية المسؤولة عن أمن السفارة بعد تظاهرات في المنطقة الخضراء.

يذكر أن المناطق القريبة من السفارة الأميركية داخل المنطقة الخضراء شهدت تبادلا لإطلاق نار، مساء الخميس، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء، الجمعة، نقلا عن خلية الإعلام الحربي.

وأوضحت الوكالة أن الحادث نجم عن "شجار بسيط بين أحد أفراد قوة الرد السريع وعناصر حماية باب الدخول رقم 4 في المنطقة الخضراء".