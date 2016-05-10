أطفال يروون تجربة تجنيدهم من قبل داعش

لا تزال ظاهرة تجنيد الأطفال في ازياد بتنظيم داعش، إذ يقع هؤلاء القصر دون الـ16 من عمرهم في شباك متطرفين يجبرونهم على تلقي الدروس الدينية والتدريبات العسكرية وتنفيذ أوامرهم القتالية دون مقاومة، خوفاً منهم وضعفا.

فأمام الإرهاب تتلاشى البراءة، وأمام الوعود تضيع العقول.. أطفال دون الـ16، وقعوا في شباك تنظيم ماكر سعى إلى التغرير بعقولهم وبيع الوهم لطفولتهم البريئة.

هذا الطفل عدنان من حلب الذي جنده داعش وغسل عقله بدروس عن الدين والعقيدة والجهاد، تمهيدا لتنفيذ عملية إرهابية أو المشاركة في معارك ضد الجيش الحر.

ظاهرة تجنيد الأطفال في تنظيم داعش سلاح جديد لهؤلاء الصبية والفتيات الذين أشبه ما يكون بصلصال سهل التشكيل وأضعف ما يكون للسيطرة عليه.

دروس مدفوعة الثمن مسبقا ولكن هذه المرة يدفعها المعلم لتلميذه لكي يكون طوع أوامره ورهن مطالبه، وهذا ما يحدث في تنظيم داعش لهؤلاء الفتية.

كمن يدس السم في العسل، يقوم التنظيم بدفع رواتب مقابل تدريب مجنديه القصر وتعليمه على حمل السلاح، تمهيدا لتنفيذ أوامره دون نقاش منهم من يلقى حتفه في عمل انتحاري أو معركة خاسرة ومنهم من يقع في الأسر الذي لا شك أنه أقل وطأة من أسر التنظيم.