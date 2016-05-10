ألمانيا.. مقتل راكب وإصابة آخرين بهجوم في محطة قطار

قتل شخص وأصيب 3 آخرون بجروح بليغة بعد أن أقدم مسلح يحمل سكيناً على مهاجمة عدد من الركاب في محطة للقطارات في مدينة ميونيخ جنوب ألمانيا، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، بحسب ما نقلت إذاعة ألمانية عن الشرطة.

وقالت النيابة العامة إن منفذ الهجوم متطرف مبدئيا.

وأفادت الإذاعة بأن الشرطة تتحرى صحة أقوال شهود بأن المسلح كان يهتف "الله أكبر" أثناء الهجوم.

يذكر أن مدينة ميونيخ، وتحديداً محطات القطار فيها، كانت عرضة لتهديدات عديدة وجدية مطلع السنة الجارية 2016، حتى إن الشرطة أغلقت المحطة الرئيسية في المدينة، وكذلك محطة أخرى في ضاحية باسينج، وأخلتهما من الركاب، وذلك عشية العام الجديد في أعقاب تهديد يتعلق بإمكانية وقوع هجوم إرهابي، قد ينفذه تنظيم داعش.