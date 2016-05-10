إيران.. تضارب بين "الدفاع" و"الحرس" حول صواريخ باليستية

نفى وزير الدفاع الإيراني إجراء تجارب على إطلاق صواريخ باليستية مداها نحوألفي كيلومتر.

نفي الوزير جاء ردا على تصريحات للقائد في الحرس الثوري على عبد الله عن تجارب ناجحة لصواريخ باليستسة أجريت مؤخراً.

ففي الوقت الذي تواصل فيه طهران تعزيزما تصرعلى أنها ترسانة دفاعية، فإنها تجري اختبارات دأبت على تكرارها منذ شهور، آخرها اختبارصاروخ باليستي يبلغ مداه ألفي كيلو متر بهامش خطأ ثمانية أمتارما يعني "دقة تامة "، وفقا لما ذكره قائد إيراني لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

وفرضت واشنطن عقوبات جديدة على طهران بسبب اختباراتها في الآونة الأخيرة بعد أن خففت العقوبات المرتبطة ببرنامج إيران النووي تماشيا مع الاتفاق النووي الذي توصلت إليه طهران مع القوى العالمية العام الماضي.

فالتجارب الصاروخية الإيرانية وفق دبلوماسيين غربيين وخبراء في القانون الدولي، تمثل استفزازا وعاملا مزعزعا للاستقرار العالمي وتعد انتهاكا يناقض قراري مجلس الأمن رقمي 1929و 2231 اللذين يدعوان إيران إلى عدم القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية بما في ذلك عمليات الإطلاق التي تتم باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

وتقول مصادرمسؤولة إيرانية إن الصواريخ ليست مصممة لحمل رؤوس حربية نووية وهي ما لا تملكه، بينما تعود مصادر أخرى لتهدد من جديد قائلة إن ذلك سيجعلها قوة ردع أكثر فاعلية برؤوس حربية تقليدية.

أما مرشد الجمهورية علي خامنئي فقد صرح في مارس الماضي بأن تطوير الصواريخ مهم بالنسبة لمستقبل إيران حتى تحافظ على قوتها الدفاعية وتقاوم تهديدات أعدائها، على حد قوله.

فيما رأت دول عدة في إقدام إيران على إجراء مزيد من التجارب الصاروخية وتضارب التصريحات الإيرانية وتباين التوجهات من حين لآخر أمرا يقتضي وقفة واضحة المعالم من المجتمع الدولي إزاء التعنت الإيراني.