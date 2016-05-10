محادثات اليمن.. فشل سياسي وعسكري وتقدم في المعتقلين

اختتمت اللجنتان السياسية والعسكرية اجتماعاتهما في الكويت اليوم الثلاثاء بدون التوصل إلى اتفاقات بشأن تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وفيما أيّ معلومات لم تستجدّ عن اجتماع اللجنة العسكرية سوى أنّ الفريقين لم يتوصلا إلى اتفاق علمت "الحدث" أن اجتماع اللجنة السياسية استغرق اكثر من ساعتين، واستعرض كل من الفريقين وجهة نظره بخصوص أولويات ومهام عمل اللجنة ثم دار نقاش حول التفاصيل وانتهى الاجتماع من دون تجاوز الخلافات.

أما بخصوص لجنة المعتقلين والأسرى، أفاد مصدر مشارك في المحادثات أن اللجنة أحرزت تقدما نسبيا حيث تم الاتفاق على إطلاق كافة المعتقلين من اليمنيين والعمل بشكل سريع على جدولة عملية الاطلاق لتبدأ بالإفراج عن نسبة 50% من المختطفين والمعتقلين خلال فترة عشرين يوما.