إسرائيل تدين الطفل أحمد مناصرة بمحاولتي قتل

دانت إسرائيل الطفل الفلسطيني أحمد مناصرة ذي الرابعة عشر عاما بمحاولتي قتل وحيازة سكين زاعمة أنه وابن عمه قاما بعملية طعن في مستوطنة بسجات زئيڤ أكتوبر من العام الماضي.

يذكر أن الطفل الأسير المقدسي أحمد مناصرة كان قد تعرض لضرب وحشي على رأسه بالعصي والأرجل حتى نزف بشدة من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين وسط هتافات المتطرفين المطالبة بقتله كما لم تقدم له الإسعافات وترك يسبح في دمه حتى فقد الوعي وأغمي عليه لتقوم وسائل إعلام إسرائيلية لاحقا ببث شريط مصور يظهر أساليب تعذيب نفسية وضغوط تعرض لها مناصرة خلال التحقيق معه حيث ظهر في حالة بكاء وخوف شديدين لا تخلو من محاولات دفع التهم الموجهة إليه.