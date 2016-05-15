صاروخ "اسرائيلي" قتل قائد حزب الله بدرالدين

وسط تشكيكات برواية حزب الله حول مقتل قائده العسكري بسوريا مصطفى بدر الدين أكدت صحيفة إيطالية معلومات خاصة بأنّ بدر الدين قُتل بصاروخ إسرائيلي من نوع "سبايس".

تشكيك صريح حول مزاعم حزب الله والرواية التي نشرها حول مقتل القائد العسكري لميليشياته في سوريا مصطفى بدرالدين.

فالرواية التي سوّقها الحزب حول مقتله بقذيفة أطلقها من سماهم بيان حزب الله بالتكفيريين فنّدها الإعلام الغربي والإقليمي بحيث أنّ الإصابة كانت مباشرة ودقيقة أصابت بدر الدين وحده أما من كانوا بجانبه فجُرحوا ولم يُقتلوا.

وأيّ فصيل داخل سوريا لا يملك هكذا صواريخ خصوصا أنّ سلاحهم عشوائي غير دقيق.

بينما أكد المرصد السوري أنّ أيّ قصف للمعارضة في الأيام الأخيرة لم يتم تسجيله في المنطقة المحيطة بمطار دمشق الدولي.

أما الصحيفة الإيطالية "أكي" وهي وسيلة إعلام مستقلّة فكانت أكثر دقّة ونقلت في تقرير لها معلومات من مصادر عسكرية بسوريا تأكيدها أنّ بدرالدين قُتل بصاروخ "سبايس" الإسرائيلي.

ما هو هذا الصاروخ؟

* هو إسرائيلي الصنع

* تصل دقّة الإصابة المباشرة إلى قطر 3 أمتار

* صُنع عام 2003

* يعمل بنظام GPS

* وهذا الصاروخ يتبع شريحة مزروعة في مكان الهدف

* وهو صاروخ لا يرصده الرادار

هذه الفرضيّة تبقى تقنيا الأقرب إلى الواقع إلى جانب ما دحضه خبراء بفعل الوقائع الميدانية والعسكرية.. فيما تشير الصحيفة الإيطالية إلى أنّ زرع الشريحة في مكان إقامته تشير إلى اختراق أمني صريح في دمشق... فيما تؤكّد الصحيفة أنّ اغتيال سمير القنطار المسؤول العسكري لميليشيات الحزب في سوريا في ديسمبر الماضي تم بنفس الأسلوب وعبر نفس نوع الصاروخ الإسرائيلي الصنع "سبايس".