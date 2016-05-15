قوات النظام تستعيد مستشفى في دير الزور من داعش

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات النظام السوري استعادت السيطرة على مستشفى في دير الزور في أعقاب هجوم شنه مقاتلو تنظيم داعش فجر السبت على المدينة.

وأضاف المرصد أن التنظيم قتل 35 على الأقل من أفراد قوات النظام واحتجز بعض أعضاء الطاقم الطبي بالمستشفى بينما تكبد 24 قتيلا في الهجوم.

وأشار المرصد السوري إلى أن تنظيم داعش يهدف إلى السيطرة على المدينة قبل بدء الحملة الأميركية مع قوات سوريا الديمقراطية من شمال الرقة وجنوب الحسكة وصولاً إلى دير الزور.

وفي تلبيسة بريف حمص الشمالي شن الطيران المروحي للنظام غارات بالبراميل المتفجرة على المدينة ما أوقع عددا من القتلى و الجرحى وسط المدنيين.

وفي حلب استهدف طيران الأسد قرية بابيص في الريف الغربي ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى و الجرحى حسب لجان التنسيق المحلية.

وفي ريف جسر الشغور غربي إدلب قصفت مروحيات النظام بلدات الناجية وبداما والزعينية حسبما أفادت شبكة سوريا مباشر.

وفي ريف دمشق ذكرت لجان التنسيق أن قوات الأسد استهدفت بقذائف المدفعية الساحة الرئيسية في مدينة كفربطنا في الغوطة الشرقية ما أوقع عددا من الجرحى وسط المدنيين.