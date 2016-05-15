ولد الشيخ: المفاوضات بطيئة لكنها تحرز بعض التقدم

قال المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن تقدما بطيئا يتم إحرازه في محادثات الكويت بين أطراف الأزمة اليمنية، فيما قال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي في تغريدات على "تويتر" إن نقل وقائع كاذبة عن أعضاء الوفد الحكومي دليل على فشل الانقلابيين في إثبات رغبتهم في السلام.

وأقر ولد الشيخ بأن القضايا المطروحة شائكة ومعقدة، وبأن جلسات السبت ركزت على التصور العام للمرحلة المقبلة على الصعد السياسية والأمنية وأن أمام الطرفين قرارات مفصلية يجب اتخاذها في هذه المرحلة الحاسمة.

وكان المخلافي صرح في أعقاب جلسة مباحثات جرت السبت دون تحقيق تقدم أن هوة الخلاف مع وفد الانقلابيين واسعة، مشيرا إلى أن الانقلابيين يعرقلون المفاوضات من خلال تقديم مسالة تقديم ملف اقتسام السلطة على استعادة الدولة.

وفي وقت تمضي جلسات التفاوض بطيئة في تقدمها لم تتمكن اللجان الفرعية من اختراق تقدم يذكر، وفق مصادر مطلعة على سير المفاوضات.

كما لم يحسم الجدل حول آلية الإفراج عن نصف المعتقلين لدى الطرفين ولا الجدول الزمني للإفراج عنهم.