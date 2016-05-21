البنتاغون يرفض عرضا روسياً لشن غارات مشتركة بسوريا

رفضت واشنطن عرضا روسيا لشن غارات مشتركة على فصائل تخترق الهدنة في سوريا من بينها النصرة، فيما دعا الأمين العام للامم المتحدة إلى ضرورة تنسيق الجهود الرامية إلى قتال الجماعات المتطرفة في سوريا، مع مواصلة قوات النظام استخدام البراميل المتفجرة.

فسريعا جاء الرد على إعلان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن بلاده عرضت على الولايات المتحدة والتحالف الدولي بقيادة واشنطن شن غارات مشتركة ضد "مجموعات إرهابية" في سوريا اعتبارا من 25 مايو الحالي، وخصوصا جبهة النصرة.

الرفض الأميركي لم يغلق الباب مع الروس حول مناقشة التوصل إلى آلية مستدامة تسمح بمراقبة وتطبيق أفضل" لوقف الأعمال القتالية في سوريا حسبما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية جون كيربي.

من جانبه دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون إلى ضرورة تنسيق الجهود الرامية إلى قتال الجماعات المتطرفة في سوريا.

وفيما يستمر الجدال حول محاربة الجماعات المتطرفة والجماعات التي تخرق الهدنة ، ألقت مروحيات النظام براميل متفجرة،على بلدتي عندان، وخان العسل في محافظة حلب ما أوقع العشرات من المدنيين بين قتيل وجريح.

كما شن طيران النظام غارات على تجمع سكني في بلدة خان السبل بريف إدلب الجنوبي، الأمر الذي أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين.

أما في محافظة حماة، فقد تصدت الكتائب المقاتلة لمحاولات قوات النظام استعادة السيطرة على قرية الزارة بالريف الجنوبي، تحت غطاء من القصف الجوي والمدفعي.

أما الغوطة الشرقية لدمشق فقد تمكن الثوار من استعادة السيطرة على مزارع بلدة بزينة بعد اشتباكات مع قوات النظام.

إلى ذلك تم التوصل إلى اتفاق يفضي بوقف الاقتتال بين جيش الإسلام وفيلق الرحمن في الغوطة الشرقية بمبادرة من فصائل الجيش الحر.