خبير: الدخان ليس بالضرورة نتيجة اندلاع نار في الطائرة

كشفت بيانات جديدة رُصدت من الطائرة المصرية المنكوبة عن فقدانها القدرة على التحكم بحركتها بشكل سريع جدا قبل دقائق من سقوطها، ورصد دخان ربما ناجم عن حريق في الطائرة قبل سقوطها.

ورُصدت العلامات الأولى لوجود خلل في الطائرة عند الساعة الثانية وسبعة وعشرين دقيقة بتوقيت القاهرة من خلال بيانات نُقلت أوتوماتيكيا من نظام الإبلاغ المخصص لتحديث الوضع التقني للطائرات الموجود على الطائرة.

وأضافت البيانات التي كشفت عنها هيئة الطيران المدني التابعة للحكومة اليونانية أن أجهزة الإنذار والكومبيوتر على الطائرة تعرضت لفشل غير متوقع خلال ثوان قبل أن تختفي الطائرة من على شاشات الرادار.

وكشفت صحيفة هيرالد للطيران المتخصصة في مجال الطيران عن معلومات تشير إلى وجود فشل كارثي في الطائرة قبل سقوطها.

ومن ثم أشارت البيانات إلى رصد دخان في مكانين مختلفين على متن الطائرة، أحدها في الحمام والآخر في المكان المخصص لأجهزة الطائرة الإلكترونية.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن خبير في مجال الطيران إن الدخان ليس بالضرورة نتيجة اندلاع نار في الطائرة.

وقد يكون نتيجة الهبوط السريع للطائرة واحتمالية حدوث تغير في درجة الحرارة داخل جسم الطائرة.

وكشفت المعلومات أيضا عن وجود عطل في نظام الطيران الآلي أولا ومن ثم في نظام التحكم في مستوى الطائرة وحركة دورانها.

وقال خبراء الطيران إن ذلك يعني وجود فشل تدريجي لأنظمة الطائرة في غضون دقيقتين وهي فترة زمنية سريعة.