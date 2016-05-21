مصر تستنكر حديث سي إن إن حول احتمالية انتحار الطيار

في جديد عمليات البحث عن حطام طائرة الركاب المصرية المنكوبة في مياه البحر المتوسط، أعلنت مصر العثور على مزيد من أشلاء ركاب الطائرة وبعض متعلقاتهم الشخصية على بعد 290 كيلومترا شمالَ مدينة الإسكندرية.

يأتي هذا فيما استنكرت وزارة الخارجية المصرية ما تناقلته "سي إن إن" باحتمال انتحار قائد الطائرة، معتبرة أن ايحاءات الشبكة الأميركية حول الانتحار لا يبعث على الاحترام.

كما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت، أنه ليس هناك أي مؤشر على الإطلاق حول أسباب تحطم الطائرة المصرية وانه سيلتقي بعائلات الضحايا اليوم السبت.