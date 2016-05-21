هاموند: الأولوية هي العثور على الصندوقين الأسودين

كشف وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند ان بريطانيا عرضت المشاركة في البحث عن بقية حطام طائرة الركاب المصرية والمشاركة في التحقيقيات مضيفا أن الأولية الآن هي العثور على الصندوقين الأسودين لمعرفة ما حدث للطائرة المنكوبة.



وقال هاموند "حسنا كما نعلم فانه تم العثور على جزء من الحطام وعليه تم تضيق منطقة البحث، الأولية الان هي العثور على الصندوقين الاسودين لمعرفة ما حدث للطائرة، ونحن عرضنا كذلك المشاركة في عملية البحث عن بقية حطام الطائرة وعرضنا مشاركتنا في التحقيقات عبر وحدة حوداث الطيران وكلما اسرعنا في الوصول إلى حطام الطائرة لمعرفة ما حدث بالضبط كلما اسرعنا كذلك في العمل مع شركائنا حول العالم لاتخاذ اجراءات صارمه لجعل المسافرين اكثر امنا".

