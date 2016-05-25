الكويت.. المتمردون يعلقون مشاركتهم في لجنة التهدئة

أعلن وفد الانقلابيين في الكويت تعليق مشاركته في لجنة التهدئة والتواصل المكلفة بمتابعة أعمال لجان تثبيت وقف اطلاق النار المحلية في المحافظات.

وقال فريق الانقلابيين في رسالة الى المبعوث الأممي إن الأوضاع الميدانية عادت الى المربع الاول بعد مرور خمسين يوما على عمل لجنة التهدئة.

واتُهم مصدر في الوفد الحكومي المفاوض الانقلابيين باختلاق الأكاذيب بهدف عرقلة المشاورات واخراجها عن مسارها الصحيح.

وأوضح المصدر أن لجنة التهدئة والتواصل يشارك فيها خبراء من الأمم المتحدة ويعلمون جيدا الطرف الذي يقوم بخرق وقف اطلاق النار منذ بدء عمل اللجنة.

من جانبه أعلن اسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممي الى اليمن أنه يقترب من التوصل الى رؤيا عامة تضم تصور طرفي محادثات السلام اليمنية في الكويت للمرحلة المقبلة.