موسكو تنفي تدمير مروحيات وناقلات جند روسية بهجوم لداعش

نفت موسكو أنباء عن تدمير مروحيات وناقلات عسكرية روسية في هجوم لداعش في سوريا، معتبرة هذه الأخبار مجرد دعاية لداعش.

وكانت صحيفة " الديلي تليغراف" البريطانية قد أشارت إلى أن عشرات المروحيات الهجومية الروسية وناقلات الجند التى تم نقلها إلى سوريا مؤخرا قد تعرضت للتدمير في هجوم كبير شنه تنظيم "داعش" مستندة إلى صورا جوية تم نشرها على موقع مركز أبحاث الاستخبارات الأميركي ستراتفور.

وأوضحت أن 4 مروحيات وعشرات الشاحنات العسكرية وناقلات الجند احترقت بالكامل داخل قاعدة جوية تستخدمها القوات الروسية قرب قرية تياس في ريف حمص.