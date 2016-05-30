تركيا: من حقنا حماية حدودنا

دعا نائب رئيس الوزراء التركي إلى إيقاف داعش أو أي منظمة إرهابية تحاول السيطرة على الطريق الاستراتيجي الواصل بين مارع وجرابلس معتبرا أن من حق بلاده حماية حدودها.

وانتقد المسؤول الكردي ارتداء عناصر القوات الخاصة الأميركية شارات وحدات حماية الشعب الكردية والتي تصنفها تركيا إرهابية.

وفي هذه الأثناء تستمر قوات سوريا الديمقراطية الكردية بالتقدم في معركة الرقة، وقد فتحت جبهات جديدة في مثلث تل أبيض بريفي الرقة الشمالي والشمالي الغربي، وبدأت بالتحرك في محور جديد نحو جنوب غرب عين عيسى، حيث تحاول التقدم نحو منطقة الطبقة وبحيرة الفرات، مدعومة بطائرات التحالف.