الجبوري يطالب بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات بالفلوجة

اتهم رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري الخميس ميليشيات الحشد دون أن يسميها بارتكاب تجاوزات في معركة الفلوجة، وطالب رئيس الوزراء بإجراء تحقيق بتلك التجاوزات بحق المدنيين. في وقت تحدثت شخصيات في اتحاد القوى (تحالف القوى السنية) عن قيام عناصر من الشرطة الاتحادية وميليشيا الحشد بقتل 17 مدنياً اعتقلتهم بناحية السجر وما زالت تحتجز 73.

ودعم الجبوري اتهامات وجهتها شخصيات برلمانية في تحالف القوى السنية استناداً إلى إفادات 3 من الأشخاص من منطقة السجر نجوا مما أسموه مجزرة وقعت هناك على يد أفراد من الفرقة الخامسة، لواء الكرار فوج القناصين للشرطة الاتحادية والحشد وجميع الضحايا من عشيرة الجميلة.

وكانت صور فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عن عناصر من ميليشيا الحشد وهي تنحر عدداً من الأشخاص في ناحية الكرمة شمال شرق الفلوجة قبل أن تنسحب الميليشيات وتسلمها إلى القوات العراقية .

كما أظهرت بعض الصور المسربة سابقاً والتي لم يتسن التأكد منها قادة وعناصر ميليشيات الحشد يرتدون زي الشرطة الاتحادية للتمويه على تقدمهم نحو مناطق غير مسموح لميليشيا الحشد بتجاوزها.

