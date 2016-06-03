ألمانيا تتحرى عن 180 مشتبها بهم في أنشطة ارهابية

بعد اعلان النيابة العامة الفدرالية الألمانية الخميس احباطها مخطط "دموي" كان يعده عناصر من تنظيم داعش، لاستهداف شارع مكتظ بالمارة بغية الايقاع بأكبر عدد من الضحايا، قال متحدث باسم وزارة العدل الألمانية اليوم الجمعة إن السلطات تحقق مع نحو 180 مشتبهاً بهم في أنشطة إرهابية، ممن عادوا من سوريا أو لهم صلات بجماعات متطرفة هناك.



وقال المتحدث في مؤتمر صحفي دوري "في الوقت الحالي يجري المدعي الاتحادي نحو 120 تحقيقاً عن أكثر من 180 شخصاً يشتبه في صلتهم بالحرب في سوريا سواء لعضويتهم في جماعة إرهابية أو لدعمهم لها."



وألقي القبض الخميس على ثلاثة سوريين للاشتباه في تخطيطهم لهجوم كبير في مدينة دوسلدورف بغرب ألمانيا.



وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إنه من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات بشأن مدى خطورة التهديد الذي تواجهه ألمانيا، لكنه أضاف أن حالة التأهب الأمني لا تزال مرتفعة.