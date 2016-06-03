هولاند: نهدف إلى كسر الجمود بين إسرائيل والفلسطينيين

اعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند يؤكد ان عملية السلام يجب ان تاخذ في الاعتبار "التغيرات في مجمل المنطقة".

هولاند وخلال انطلاق اعمال مؤتمر السلام العالمي من اجل بحث عملية السلام المتوقفة بين الفلسطيين والاسرائليين اعتبر أن خيار السلام يخص إسرائيل والفلسطينيين وحدهم ومبادرة فرنسا يمكن أن تساعد في توفير ضمانات لاتفاق دائم وثابت وقال "اننا نهدف إلى كسر الجمود بين الفلسطينيين وإسرائيل".

ويحضر المؤتمر كل من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وتشارك فيه أيضا الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي ونحو عشرين دولة اخرى، لكن في ظل غياب طرفي النزاع الرئيسيين فلسطين وإسرائيل.

