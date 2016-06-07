أردوغان يحمّل "الكردستاني" مسؤولية تفجير اسطنبول

حمّل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، حزب العمال الكردستاني مسؤولية تفجير اسطنبول.

هذا وأفاد مراسل "الحدث" في اسطنبول أن تفجيراً استهدف حافلة للشرطة كانت تمر قرب محطة للحافلات في منطقة فيزنجيلار، وسط مدينة اسطنبول التركية ما أدى إلى مقتل 11 شخصاً بينهم 7 من أفراد الشرطة و36 جريحا.

وأشار إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن الانفجار وقع عبر سيارة كانت مركونة في المنطقة، وتم تفجيرها عن بعد أثناء مرور سيارة لمكافحة الشغب ما ادى لوقوع إصابات بين عناصر الشرطة.

وبعد الانفجار سمعت في المنطقة أصوات إطلاق رصاص، وانفجارات ناجمة عن تفجر أنابيب الغاز في بعض الأبنية والمحال القريبة.

وقد وقع التفجير في منطقة حيوية وسط مدينة اسطنبول بالقرب من جامعة اسطنبول ومسجد السليمانية التاريخي، وبالقرب من محطة حافلات وموقف للميترو، ما أثار حالة من الذعر في المنطقة ولاسيما في محطة الميترو.

أما عن توقيت التفجير، فلفت إلى أنه وقع صباحاً (عند الساعة التاسعة تقريباً) قرب الحي التاريخي بالمدينة الذي يستقطب أعداداً كبيرة من السياح. إلا أن عدد الجرحى النهائي لم يحدد بعد.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الحادث. وكان مسلحون أكراد وتنظيم داعش ومتشددون يساريون نفذوا هجمات في تركيا مؤخرا.